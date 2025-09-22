Артета о нуле ударов Дьокереша в матче с «Сити»: «Он старается изо всех сил. «Арсенал» должен создавать для него больше моментов, вот и все»
Микель Артета объяснил причины плохой игры Виктора Дьокереша против «Ман Сити».
Нападающий «Арсенала» отыграл весь матч (1:1), но коснулся мяча лишь 24 раза – меньше всех среди полевых игроков. Он не нанес ни одного удара, не совершил ни одного обводки и 13 раз потерял мяч. Точность передач – 62%.
«В штрафной были хорошие мячи. Помню три ситуации, где Дьокереш был очень близок к голу.
Создавать явные голевые моменты крайне сложно. Но Дьокереш старается изо всех сил, и мы должны создавать для него больше шансов. Вот и все», – сказал тренер «Арсенала».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Goal
