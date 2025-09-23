У Винисиуса 3 мяча и 3 голевых паса в 6 матчах Ла Лиги. Вингер «Реала» забил «Леванте» и ассистировал Мастантуоно
Винисиус Жуниор открыл счет в матче против «Леванте».
На 28-й минуте вингер «Реала» получил передачу от Федерико Вальверде на правом краю штрафной площади и носком нанес удар в дальний угол ворот соперника.
Это третий гол бразильца в шести матчах текущего чемпионата Испании. Также у 25-летнего футболиста три голевых паса – сегодня он ассистировал Франко Мастантуоно.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?53439 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
