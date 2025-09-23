Винисиус Жуниор открыл счет в матче против «Леванте».

На 28-й минуте вингер «Реала » получил передачу от Федерико Вальверде на правом краю штрафной площади и носком нанес удар в дальний угол ворот соперника.

Это третий гол бразильца в шести матчах текущего чемпионата Испании . Также у 25-летнего футболиста три голевых паса – сегодня он ассистировал Франко Мастантуоно.

Подробно со статистикой Винисиуса можно ознакомиться здесь .