  У Винисиуса 3 мяча и 3 голевых паса в 6 матчах Ла Лиги. Вингер «Реала» забил «Леванте» и ассистировал Мастантуоно
У Винисиуса 3 мяча и 3 голевых паса в 6 матчах Ла Лиги. Вингер «Реала» забил «Леванте» и ассистировал Мастантуоно

Винисиус Жуниор открыл счет в матче против «Леванте».

На 28-й минуте вингер «Реала» получил передачу от Федерико Вальверде на правом краю штрафной площади и носком нанес удар в дальний угол ворот соперника.

Это третий гол бразильца в шести матчах текущего чемпионата Испании. Также у 25-летнего футболиста три голевых паса – сегодня он ассистировал Франко Мастантуоно.

Подробно со статистикой Винисиуса можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
