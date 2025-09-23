18-летний Мастантуоно впервые забил за «Реал» – «Леванте» в девятку с паса Винисиуса
Франко Мастантуоно забил дебютный гол в составе «Реала».
18-летний полузащитник завершил контратаку в матче Ла Лиги с «Леванте» точным ударом в девятку после паса Винисиуса Жуниора.
Аргентинец проводит шестую игру за мадридцев, и это его первое результативное действие. Подробно со статистикой Мастантуоно можно ознакомиться здесь.
«Леванте» – «Реал». 0:2 – Мастантуоно и Винисиус забили. Онлайн-трансляция
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?54126 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости