  • 18-летний Мастантуоно впервые забил за «Реал» – «Леванте» в девятку с паса Винисиуса
11

18-летний Мастантуоно впервые забил за «Реал» – «Леванте» в девятку с паса Винисиуса

Франко Мастантуоно забил дебютный гол в составе «Реала».

18-летний полузащитник завершил контратаку в матче Ла Лиги с «Леванте» точным ударом в девятку после паса Винисиуса Жуниора.

Аргентинец проводит шестую игру за мадридцев, и это его первое результативное действие. Подробно со статистикой Мастантуоно можно ознакомиться здесь.

«Леванте» – «Реал». 0:2 – Мастантуоно и Винисиус забили. Онлайн-трансляция 

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
