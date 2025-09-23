Нкунку ножницами с отскоком от газона забил дебютный гол за «Милан» – «Лечче» в Кубке. Француз впервые вышел в старте «россонери»
Первый гол Кристофера Нкунку за «Милан» получился эффектным.
Француз воспользовался навесом Алексиса Салемакерса и нанес удар ножницами по воротам «Лечче» в Кубке Италии. Мяч отскочил от газона и влетел в сетку – 1:0.
Полузащитник впервые появился в стартовом составе новой команды – после двух выходов на замену. Статистику приобретенного у «Челси» 27-летнего игрока можно изучить здесь.
Изображения: кадры из трансляции «Матч! Футбол 1»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
