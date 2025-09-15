Судей матча «Милан» – «Болонья» накажут за неназначение пенальти на Нкунку. Арбитра ВАР Фаббри отстранят на 2 матча, главный рефери Марченаро может пропустить 1 игру (GdS)

Ассоциация итальянских арбитров (AIA) накажет судей матча «Милан» – «Болонья».

В воскресенье «россонери» одержали победу в матче 3-го тура Серии А (1:0) благодаря голу Луки Модрича.

На 86-й минуте встречи полузащитник «россонери» Кристофер Нкунку упал в штрафной «Болоньи», споткнувшись о выставленную ногу Ремо Фройлера . Перед этим француз также упал после контакта с Джоном Лукуми . Главный арбитр матча Маттео Марченаро, посмотрев видеоповтор, не стал назначать пенальти , чем вывел из себя тренера миланцев Массимилиано Аллегри, который в итоге был удален.

По итогам матча главный арбитр, а также отвечавший за ВАР Микаэль Фаббри получили низкие оценки, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В AIA остались недовольны инструктажем Фаббри, когда Марченаро показали один инцидент (Фройлер – Нкунку, пенальти не назначен) вместо другого, более серьезного и заслуживающего наказания. Подразумевается толчок Нкунку (включая контакт с ногой) со стороны защитника «Болоньи» Лукуми.

Утверждается, что теперь Фаббри будет отстранен от работы на ВАР на пару матчей, а Марченаро может попасть под ротацию, хотя по нему еще не принято окончательное решение.

Аллегри получил красную в конце 2-го тайма матча с «Болоньей». Тренера «Милана» возмутило неназначение пенальти после падения Нкунку