Аллегри получил красную в конце 2-го тайма матча с «Болоньей». Тренера «Милана» возмутило неназначение пенальти после падения Нкунку
Массимилиано Аллегри получил красную карточку в конце матча с «Болоньей».
В воскресенье «Милан» одержал победу в матче 3-го тура Серии А (1:0) благодаря голу Луки Модрича.
На 86-й минуте встречи полузащитник «россонери» Кристофер Нкунку упал в штрафной «Болоньи», споткнувшись о выставленную ногу Ремо Фройлера. Перед этим француз также упла после контакта с Джоном Лукуми. Главный арбитр матча Маттео Марченаро, посмотрев видеоповтор, не стал назначать пенальти.
Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри выразил возмущение решением судьи резервному арбитру, за что был удален.
