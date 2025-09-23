  • Спортс
  • Ямаль после церемонии «Золотого мяча»: «Замысел Бога совершенен: «чтобы достичь вершины, нужно взбираться. Поздравляю Дембеле
Ямаль после церемонии «Золотого мяча»: «Замысел Бога совершенен: «чтобы достичь вершины, нужно взбираться. Поздравляю Дембеле

Ламин Ямаль высказался об итогах церемонии «Золотого мяча».

Вингер «Барселоны» занял 2-е место по итогам голосования – приз лучшему футболисту года по версии France Football достался Усману Дембеле из «ПСЖ». При этом 18-летний испанец второй раз подряд завоевал награду лучшему молодому игроку.

«Замысел Бога совершенен: чтобы достичь вершины, нужно взбираться.

Рад выиграть трофей имени Копа второй раз и поздравляю Усмана Дембеле с наградой и отличным сезоном☝🏽 ❤️», – написал Ямаль.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Ламина Ямаля
