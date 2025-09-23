Лапорта о Ямале: «Он заслуживает «Золотой мяч». Ламин выиграет его в следующем году»

Жоан Лапорта подвел итоги церемонии вручения «Золотого мяча».

Футболистка «Барселоны» Айтана Бонмати завоевала главную награду в третий раз подряд, установив тем самым рекорд для женского футбола. Ламин Ямаль занял второе место среди мужчин.

«Айтана заслужила его. Мы особенно счастливы и гордимся этим как болельщики «Барсы» и как каталонцы.

И то, что Ламин Ямаль занял второе место в 18 лет, тоже экстраординарно. Он заслужил это, и я думаю, что он заслуживает «Золотой мяч». Он выиграет его в следующем году», – сказал президент «Барселоны».

Лапорта о Ямале: «Он хотел выиграть «Золотой мяч», но Ламин не в депрессии»

Лапорта о Ямале и «Золотом мяче»: «Победа в ЛЧ имела значение, но ни у кого нет двух наград лучшему молодому игроку. Ламин обладает прекрасными качествами как человек»