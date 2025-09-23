Канчельскис о «Золотом мяче»: «Я бы отдал Мбаппе, но трофеи «ПСЖ» повлияли на решение. Были и другие кандидаты: тот же де Брюйне – футболист с большой буквы»
Андрей Канчельскис наградил бы «Золотым мячом» Килиана Мбаппе.
«Я бы отдал «Золотой мяч» Мбаппе. Но решили, что надо Дембеле. Конечно, трофеи «ПСЖ» повлияли на решение. Все заслуженно, но я бы выбрал Мбаппе.
Были и другие кандидаты. Тот же де Брюйне – футболист с большой буквы», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?53426 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
