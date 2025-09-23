Канчельскис о «Золотом мяче»: «Я бы отдал Мбаппе, но трофеи «ПСЖ» повлияли на решение. Были и другие кандидаты: тот же де Брюйне – футболист с большой буквы»

Андрей Канчельскис наградил бы «Золотым мячом» Килиана Мбаппе.

«Я бы отдал «Золотой мяч » Мбаппе . Но решили, что надо Дембеле . Конечно, трофеи «ПСЖ » повлияли на решение. Все заслуженно, но я бы выбрал Мбаппе.

Были и другие кандидаты. Тот же де Брюйне – футболист с большой буквы», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».