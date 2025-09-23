Главред France Football о «Золотом мяче»: «Дембеле победил с большим отрывом на всех континентах. Конкуренции не было»
Усман Дембеле победил в голосовании «Золотого мяча» с большим отрывом.
Об этом рассказал главный редактор France Football Венсан Гарсия.
Напомним, вингер «ПСЖ» получил приз лучшему футболисту сезона по версии французского журнала. Второе место занял Ламин Ямаль из «Барселоны».
«Если говорить о тенденциях, то, честно говоря, конкуренции не было. Усман победил с большим отрывом. Он завоевал поддержку значительной части нашего жюри.
Витинью несколько раз ставили на первое место, как и Ашрафа Хакими, но [таких случаев] было немного.
Дембеле выиграл голосование с большим отрывом на всех континентах – в Африке, Европе, Южной и Северной Америке. Безоговорочный обладатель «Золотого мяча», – сказал Гарсия L’Equipe.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
