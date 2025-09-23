Главред France Football о «Золотом мяче»: «Дембеле победил с большим отрывом на всех континентах. Конкуренции не было»

Усман Дембеле победил в голосовании «Золотого мяча» с большим отрывом.

Об этом рассказал главный редактор France Football Венсан Гарсия.

Напомним, вингер «ПСЖ » получил приз лучшему футболисту сезона по версии французского журнала. Второе место занял Ламин Ямаль из «Барселоны».

«Если говорить о тенденциях, то, честно говоря, конкуренции не было. Усман победил с большим отрывом. Он завоевал поддержку значительной части нашего жюри.

Витинью несколько раз ставили на первое место, как и Ашрафа Хакими , но [таких случаев] было немного.

Дембеле выиграл голосование с большим отрывом на всех континентах – в Африке, Европе, Южной и Северной Америке. Безоговорочный обладатель «Золотого мяча», – сказал Гарсия L’Equipe.