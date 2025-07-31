Линекер о лучших футболистах в истории: «Пеле, Марадона, Месси и Роналдо. Моя четверка, как на горе Рашмор, была бы такой»

Гари Линекер назвал четверых футболистов, который считает лучшими в истории.

«Если бы не травмы, думаю, Роналдо мог бы побороться [за звание лучшего игрока в истории]. Но, к сожалению, они были, хотя он по-прежнему совершал невероятные вещи, и он был радостным. Но он выбыл из игры на три с половиной года, сумел вернуться и выиграть «Золотую бутсу» на чемпионате мира.

Так что, если бы я мог выбрать четверых, как на горе Рашмор, моя четверка была бы такой: Пеле , Марадона , Месси и Феномен [Роналдо]», – сказал экс-нападающий сборной Англии.

Рашмор – гора в массиве Блэк-Хилс в штате Южная Дакота, на которой высечены портреты четырех президентов США – Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.