Месси – лучший игрок в истории «Барселоны» по версии FourFourTwo. Хави – 2-й, Иньеста – 3-й, Кройфф – 4-й, Роналдиньо – 5-й, Марадона – 6-й, Гвардиола – 19-й

Лионель Месси признан лучшим игроком в истории «Барселоны» по версии FourFourTwo.

Британский журнал составил рейтинг 50 лучших футболистов в истории каталонского клуба. Первое место занял аргентинский форвард, в первую тройку также вошли Хави и Андрес Иньеста.

Топ-20 выглядит так:

1. Лионель Месси ;

2. Хави ;

3. Андрес Иньеста ;

4. Йохан Кройфф;

5. Роналдиньо;

6. Диего Марадона ;

7. Самюэль Это′О ;

8. Роналд Куман;

9. Сесар Родригес;

10. Микаэль Лаудруп;

11. Серджи Бускетс;

12. Карлес Пуйоль;

13. Роналдо;

14. Андони Субисаррета;

15. Ладислао Кубала;

16. Луис Энрике;

17. Жерар Пике;

18. Ривалдо;

19. Пеп Гвардиола;

20. Жозеп Самитьер.