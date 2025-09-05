Лаутаро обошел Марадону в списке лучших бомбардиров сборной Аргентины и вышел на 5-е место – 33 гола. Лидирует Месси – 114 мячей

Лаутаро Мартинес обошел Диего Марадону в списке бомбардиров сборной Аргентины.

Форвард «Интера » отличился в отборочной игре чемпионата мира-2026 против Венесуэлы (3:0).

Этот гол стал 33-м в карьере Лаутаро за сборную Аргентины . Он обошел по этому показателю Диего Марадону и вышел на единоличное пятое место в истории.

Отметим, что Мартинесу понадобилась 71 игра, чтобы достичь этого результата. Марадона забил 32 гола за 84 матча.

Впереди только Эрнан Креспо (35 голов, 64 игры), Серхио Агуэро (42 мяча за 101 игру), Габриэль Батистута (54 гола, 78 матчей) и Лионель Месси (114 голов, 194 игры).