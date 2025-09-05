Брат Мартинеса: «Эми для «Астон Виллы» как Марадона для «Наполи». Он дал клубу столько, сколько Агуэро дал «Ман Сити», а Месси – «Барселоне». Превзойти его будет непросто»

Брат Эмилиано Мартинеса сравнил того с Диего Марадоной и Лионелем Месси.

«Мне сказали, что Эми дал клубу очень много как профессионал и как человек, его любят, и это было видно на поле. Он пользуется популярностью, и руководство не хотело его продавать, потому что он ключевой игрок команды, а другой клуб хотел его заполучить. Это был коммерческий спор. Это решения, которые принимают руководители клуба. Сделка не состоялась, но это обычное дело в бизнесе. Спортивной стороны это не касалось, все в порядке.

Эми никогда не ссорился с Унаи Эмери . Все было под контролем руководства, клубы не смогли договориться.

В «Астон Вилле» он как Диего [Марадона] для «Наполи ». Он дал «Вилле» столько же, сколько Кун [Агуэро ] дал «Сити», сколько Лео [Месси ] дал «Барселоне». Это легендарные игроки, и превзойти то, что он сделал в «Астон Вилле», будет сложно», – сказал Алехандро Мартинес в эфире DSports Radio.