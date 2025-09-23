Аленичев о сыне в Португалии: «Поскольку он иностранец, играет мало. Ему будет тяжело добиться таких успехов, каких добился я»

Дмитрий Аленичев рассказал об игре и перспективах сына в Португалии.

Бывший футболист «Спартака» и сборной России выступал за «Порту» (2000-2004), с которым выиграл 9 трофеев, включая Кубок УЕФА и Лигу чемпионов.

– Ваш сын Даниил играет за «Эрмесинде» в Португалии. Как он там?

– Поскольку он иностранец, то играет мало, чему он, конечно, не рад, как и я.

Но я ему всегда даю советы, надеюсь, дельные, объясняю, что если он иностранец, то нужно быть на голову сильнее, чтобы играть постоянно. Пожелал ему терпения, пока терпит. Скоро вживую посмотрю тренировки, как обстановка, чем дышит.

– Видите ли вы в нем себя в каких-то моментах?

– Нет, он вообще другой. По физическим данным, по комплектации, плюс он левша. Честно говоря, абсолютно разные.

Конечно, ему будет тяжело добиться таких успехов, каких добился я, пусть это нескромно прозвучит с моей стороны, но тем не менее остановился на футболе, молодец.

– Как-то в плане клубов вы ему помогали?

– Были моменты. Конечно, когда сопровождал, общался со знакомыми людьми, которые имеют непосредственное отношение к португальскому футболу, помогал в плане обустройства в команде.

– Вы часто ездите в Португалию, какое там настроение по допуску России? Что в целом думаете об этой теме?

– Знаете, португальский народ такой спокойный, они, в принципе, особо не думают об этом, не спрашивают, когда нас допустят. Спрашивают просто мое мнение. Я говорю, что не знаю сам, такая обстановка, не знаю.

Честно, они и не говорят: быстрее бы вас допустили. Они занимают нейтральную сторону, – сказал Аленичев .