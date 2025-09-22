Андрей Канчельскис: «Глушенкову, Батракову и Кисляку надо бежать в Европу, развиваться. На «Матч ТВ» рассказывают сказки о невероятном поколении – не надо обманывать людей»
Андрей Канчельскис заявил, что российским футболистам нужно уезжать в Европу.
«В ближайшие годы ни один футболист из России даже не войдет в число номинантов на «Золотой мяч». Только если кто-то уедет в Европу, ярко себя покажет, тогда может быть.
Сейчас никого даже особенно нельзя выделить. Да, есть Глушенков, Батраков, Кисляк, но им надо бежать из РПЛ и уезжать в Европу, продолжать развиваться.
На «Матч ТВ» рассказывают сказки, что у нас такое невероятное поколение – нет, не надо обманывать людей. Талантливым ребятам надо уезжать и доказывать, что они лучшие», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
