  «Баринов не заслужил такого отношения. Когда с игроком даже не разговаривают насчет будущего, возникают большие вопросы. Дима готов умереть за «Локо». Мещеряков о ситуации с контрактом
«Баринов не заслужил такого отношения. Когда с игроком даже не разговаривают насчет будущего, возникают большие вопросы. Дима готов умереть за «Локо». Мещеряков о ситуации с контрактом

Анатолий Мещеряков осудил отношение «Локомотива» к Дмитрию Баринову.

– Для меня Баринов и «Локомотив» – это история номер один. Дима – человек, который вырос в «Локомотиве». Он один из немногих, кто впитывал победные традиции клуба. Я с ним много общался, и по своему внутреннему настрою это очень ответственный человек, с душой относящийся к «Локомотиву» и готовый умереть за клуб на поле.

У меня есть фото, когда на следующий день после операции на колене он уже начал работу по восстановлению и хотел вернуться на поле как можно быстрее. Баринов вырос в «Локо», он капитан.

На мой взгляд, подвешивать на ниточке такого футболиста нецелесообразно. Когда возможен уход по таким причинам, когда с игроком даже не разговаривают на тему его будущего, у меня возникают большие вопросы.

«Локомотив» все время отличался семейной атмосферой, но это на нее не похоже. С игроками надо разговаривать. Если ты принимаешь решение вовремя, скорее всего, оно будет более оптимальным, чем когда ты решаешь что-то в более стеснительных обстоятельствах. За полгода до конца контракта у игрока появляется право вести переговоры с другим клубом. Наверное, руководители «Локомотива» это понимают. Но вся эта ситуация для меня очень странная.

К каждому футболисту должно быть уважительное отношение. Прежде всего, нужно разговаривать, игроки – это в первую очередь люди. И многое зависит от их настроения. Те, кто принимает решения, должны это понимать. Отношусь к Диме с громадным уважением.

– Понимаете ли его готовность к уходу в ЦСКА?

– Знаете, «как ты ко мне, так и я к тебе». Вот такая ситуация. У Баринова семья и маленький ребенок – нужен контракт. Он не заслужил такого отношения к себе со стороны «Локомотива», – сказал бывший председатель совета директоров клуба.

Представитель Баринова опроверг переговоры с «Локо» о новом контракте: «Леонченко отказался обсуждать»

Булыкин о Баринове и «Локо»: «Агенты выкручивают руки клубу, когда у хороших игроков заканчивается контракт. Будет обидно, если он уйдет. Хочу, чтобы Дмитрий встал в один ряд с легендами клуба»

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
