  • Генсек РФС о бане России: «Видим повестку, реальность. Ряд стран ужесточают вопросы с выдачей виз, это не может не влиять: как команде приехать, если нельзя пересечь границу?»
20

Генсек РФС о бане России: «Видим повестку, реальность. Ряд стран ужесточают вопросы с выдачей виз, это не может не влиять: как команде приехать, если нельзя пересечь границу?»

В РФС объяснили текущей повесткой невозможность возвращения России к турнирам.

Ранее сообщалось, что вопрос отстранения России поднимался на последнем исполкоме УЕФА в Тиране 11 сентября: 7 стран якобы выступили за возвращение РФ, Швеция, Финляндия и Норвегия – за смягчение ограничений, Украина, Польша, Латвия, Англия – среди противников идеи.

«Вы же слышали позицию президента УЕФА, который говорит, что находится под беспрецедентным давлением в вязи с этим вопросом. Все видим общедолевую повестку, ту реальность, в которой мы находимся.

Ряд стран ужесточают вопросы с выдачей виз, это не может не влиять на сотрудничество в футболе: как команде приехать, если физически нельзя пересечь границу? Поэтому мы находимся в той ситуации, в которой находимся», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

За возвращение России больше стран из УЕФА. Вот новый расклад

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСборная России по футболу
Политика
logoУЕФА
logoРФС
logoМаксим Митрофанов
logoпремьер-лига Россия
