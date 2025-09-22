  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Митрофанов о возвращении России: «На исполкоме УЕФА голосования не было. Чеферин и федерации под политическим давлением. В коммуникации все больше стран относятся позитивно»
8

Митрофанов о возвращении России: «На исполкоме УЕФА голосования не было. Чеферин и федерации под политическим давлением. В коммуникации все больше стран относятся позитивно»

Максим Митрофанов высказался об обсуждениях возвращения России к турнирам.

Ранее сообщалось, что данный вопрос поднимался на последнем исполкоме УЕФА в Тиране 11 сентября. 

«На исполкоме УЕФА ничего не было. УЕФА в рамках нашего с ними диалога этот вопрос постоянно рассматривает и обсуждает. Но какого-то формализованного голосования пока нет.

Тем не менее мы видим, что все большее количество стран в рамках коммуникации позитивно относятся к возвращению России на международную арену. Очень важно, чтобы и различные ограничители, скажем так, больше политические, тоже были сняты. И мы не столкнулись бы с невозможностью реализовать это решение.

Президент УЕФА [Александер Чеферин] говорил, что он находится под очень серьезным давлением – именно политическим. Многие федерации находятся исключительно под таким давлением.

Поэтому думаю, что постепенно совместная работа, которую ведет РФС и Министерство спорта РФ, приведет к тому, что наши клубы и сборная будут возвращены на международную арену», – сказал генеральный секретарь РФС Митрофанов.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

7 стран выступили за возвращение России на исполкоме УЕФА, Швеция, Финляндия и Норвегия – за смягчение ограничений. Украина, Польша, Латвия, Англия – среди противников идеи (Sport24)

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
УЕФА
Политика
Сборная России по футболу
Александер Чеферин
премьер-лига Россия
ТАСС
Министерство спорта России
Максим Митрофанов
РФС
