Митрофанов о бане России: «Почти все европейские федерации и УЕФА против – приняли решение под давлением политиков. Есть позитивная тенденция, все больше европейцев за восстановление»

Максим Митрофанов сообщил о растущей поддержке возвращения России к турнирам.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил , что отстранение российских футболистов от соревнований не имеет смысла.

«Почти все европейские федерации и руководство УЕФА в целом против отстранения, приняли решение под давлением политиков. Что подтверждает президент УЕФА, что он вынужден с этим давлением считаться.

Если бы вопрос стоял на голосовании, то его бы приняли. Но есть и другие проблемы: логистика, виза, проживание.

Есть позитивная тенденция, позитивный вектор. Все больше европейцев за восстановление России в футбольных соревнованиях. Но все внимательно следим на полях политических», – сказал генеральный секретарь РФС .