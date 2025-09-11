Митрофанов о бане России: «Почти все европейские федерации и УЕФА против – приняли решение под давлением политиков. Есть позитивная тенденция, все больше европейцев за восстановление»
Максим Митрофанов сообщил о растущей поддержке возвращения России к турнирам.
Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что отстранение российских футболистов от соревнований не имеет смысла.
«Почти все европейские федерации и руководство УЕФА в целом против отстранения, приняли решение под давлением политиков. Что подтверждает президент УЕФА, что он вынужден с этим давлением считаться.
Если бы вопрос стоял на голосовании, то его бы приняли. Но есть и другие проблемы: логистика, виза, проживание.
Есть позитивная тенденция, позитивный вектор. Все больше европейцев за восстановление России в футбольных соревнованиях. Но все внимательно следим на полях политических», – сказал генеральный секретарь РФС.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
