  • «Ван Нистелрой уходил с тренировок, если Роналду делал слишком много финтов и не отдавал мяч, когда тот хотел». Фердинанд посоветовал Шешко активнее давать партнерам знать о себе
5

Рио Фердинанд разобрал игру Беньямина Шешко за «Манчестер Юнайтед».

«В первом тайме против игравшего вдесятером «Челси» у него было всего шесть касаний. Шесть касаний!

Я думаю, ответственность лежит и на нападающем [помимо других игроков].

В сегодняшнем футболе у тебя под рукой полно технологий и видеоклипов, так что ты можешь во всем разобраться на iPad и сказать своим партнерам: «Знаешь, когда ты оказался в той позиции, посмотри, где я».

Амад на выходных, мне показалось, сыграл хорошо, был в отличной позиции на левом фланге, а Шешко оттянул на себя защитника в штрафной, и Амаду оставалось только выкатить ему мяч.

То, насколько свободен будет Шешко, будет зависеть от принятия решений, и ему нужно пытаться доводить многое из этого до партнеров – либо через рывки, которые делают все очевидным, либо буквально разговаривая с ними после матча. Вот такие разговоры ему нужно вести, потому что я знаю, что Руд [ван Нистелрой] так делал.

Я видел, как Руд ван Нистелрой уходил с тренировочного поля, потому что Роналду делал слишком много финтов и не отдавал мяч, когда тот хотел.

Тебе нужно как-то сделать так, чтобы партнеры об этом знали», – сказал бывший защитник «МЮ» в эфире своего YouTube-канала.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metro
