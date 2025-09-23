Эриксен о высказываниях экс-игроков «МЮ»: «Чем больше предвзятости и негатива, тем сложнее команде. Видно, насколько большой этот клуб и насколько сильно люди хотят иметь к нему отношение»
Кристиан Эриксен описал влияние слов экс-игроков «Манчестер Юнайтед» на команду.
«Видно, насколько этот клуб большой, насколько сильно люди хотят иметь к нему отношение, даже по вниманию медиа это видно. Даже сейчас мы говорим про «Юнайтед». Такова сила клуба.
Очевидно, чем больше предвзятости, чем больше негатива по отношению к клубу, тем сложнее. Фанаты следят за тем, что про их героев говорят на ТВ, и игрокам в клубе это не помогает.
В то же время когда ты играешь за «Юнайтед», всегда есть кто-то, у кого есть мнение по тому или иному поводу, но ты просто играешь в футбол. Ты стараешься сосредоточиться именно на этом, и я думаю, что у «Юнайтед» с этим все было хорошо. Мы были сосредоточены на футболе, а не на том, что говорят люди», – отметил хавбек «Вольфсбурга».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
