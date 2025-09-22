  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Эриксен про «МЮ»: «Фанаты хотят, чтобы команда снова выигрывала АПЛ каждый год в течение 20 лет, но это почти невозможно. «Юнайтед» выиграл Кубок Англии, Кубок лиги – другие гордились бы»
12

Эриксен про «МЮ»: «Фанаты хотят, чтобы команда снова выигрывала АПЛ каждый год в течение 20 лет, но это почти невозможно. «Юнайтед» выиграл Кубок Англии, Кубок лиги – другие гордились бы»

Кристиан Эриксен считает, что фанатам «Манчестер Юнайтед» нужно умерить ожидания.

«Если спросить болельщиков, они скажут, что хотят, чтобы клуб выигрывал лигу каждый год в течение следующих 20 лет, как это было раньше... В современном футболе это почти невозможно, учитывая, что у многих других клубов есть много хороших игроков. Это сложно.

Очевидно, они хотят вернуться к тому, чтобы быть стабильным топ-клубом, но даже если говорить о текущем состоянии: они выиграли Кубок Англии и Кубок лиги в предыдущих двух сезонах, и это то, чем любой другой клуб гордился бы.

Кроме того, есть еще такие факторы, как размер клуба, имидж, атмосфера в «Юнайтед», – как будто этого недостаточно. Надеюсь, это изменится. Даже Кубок лиги – это мелочь, но сейчас является чем-то важным», – сказал бывший хавбек «МЮ».

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?23627 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoКристиан Эриксен
logoКубок Англии
logoбундеслига Германия
logoКубок английской лиги
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoВольфсбург
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эриксен перешел в «Вольфсбург» свободным агентом. Контракт – до 2027 года
1610 сентября, 19:11Фото
Эриксен переходит в «Вольфсбург» свободным агентом
710 сентября, 16:27
Эриксен об «МЮ»: «Я доказал, что я футболист, а не просто парень, у которого был сердечный приступ. Даже в самые мрачные времена можно изменить ситуацию к лучшему – с клубом будет то же самое»
2126 июня, 15:34
Главные новости
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Марселя»
1913 минут назад
Лапорта о посещении церемонии «Золотого мяча»: «Флик – очень трудолюбивый человек, но он любезно согласился приехать. Ханси – лучший тренер мира для меня»
1317 минут назад
«Сочи» – ЦСКА. 1:2 – Обляков сделал дубль с пенальти. Онлайн-трансляция
22425 минут назадLive
ЦСКА забил «Сочи» с пенальти после отскока мяча Солдатенкову в руку от его же ноги
3227 минут назадФото
Педри – 11-й в голосовании «Золотого мяча», Хвича – 12-й, Кейн – 13-й, Дуэ – 14-й, Дьокереш – 15-й
12031 минуту назад
Рэшфорд на 2 минуты опоздал на собрание перед матчем с «Хетафе». Флик оставил его в запасе «Барсы» из-за этого
2134 минуты назад
Ротен не будет смотреть церемонию «Золотого мяча»: «Я всем сердцем надеюсь, что выиграет Дембеле, но матч «Марсель» – «ПСЖ» для меня интереснее»
445 минут назад
16-е место Винисиуса – самое низкое в борьбе за «Золотой мяч» за четыре года. Вингер «Реала» был вторым в 2024-м
52сегодня, 16:51
Винисиус – 16-й в голосовании «Золотого мяча», Левандовски – 17-й, Мактоминей – 18-й, Невеш – 19-й, Лаутаро – 20-й
56сегодня, 16:49
На ТВ «Реала» заявили, что соперники клуба в Ла Лиге в среднем получают одну желтую карточку за 16 фолов, а оппоненты «Барсы» – за 3,8 нарушения
45сегодня, 16:36Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Жозе Моуринью: «Если бы я сидел дома до конца сезона, то заработал бы больше, чем работая в «Бенфике». Но это не для меня. Я скучал по борьбе за титул – такая цель стоит перед клубом»
52 секунды назад
ЦСКА забил «Сочи» 2-й гол с пенальти после удара Солдатенкова ногой в бедро Кисляку
52 секунды назадФото
«Наполи» – «Пиза». Де Брюйне, Мактоминей и Лукка в старте. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
23 минуты назад
Майкл Оуэн: «Исак был лучшим центрфорвардом мира в прошлом сезоне и захотел перейти в лучшую команду мира. Нельзя оправдывать отказ от тренировок, но я понимал его в какой-то мере»
49 минут назад
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/16 финала. «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Адалой», «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Иттихад» Бензема проведут матчи во вторник
113 минут назадLive
Рэпер Blessd назвал Ямаля фаворитом «Золотого мяча»: «Ламин – особенный, меняет ход игры за считанные секунды. Во многом отождествляю себя с ним»
521 минуту назад
Аморим про возвращение Моуринью в «Бенфику»: «Он лучший португальский тренер, и это не изменится. Всем в Португалии будет очень весело»
33 минуты назад
Мареска о Палмере: «Коул приложил огромные усилия, чтобы сыграть с «МЮ» – он не был готов на сто процентов. Об операции при мне не говорили»
244 минуты назад
«Марсель» – «ПСЖ». Хвича, Гринвуд, Рамуш и Веа играют. Онлайн-трансляция начнется в 21:00
1057 минут назад
Аль-Хелайфи посетит церемонию «Золотого мяча». «ПСЖ» играет с «Марселем» сегодня вечером
358 минут назад