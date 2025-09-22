Эриксен про «МЮ»: «Фанаты хотят, чтобы команда снова выигрывала АПЛ каждый год в течение 20 лет, но это почти невозможно. «Юнайтед» выиграл Кубок Англии, Кубок лиги – другие гордились бы»

Кристиан Эриксен считает, что фанатам «Манчестер Юнайтед» нужно умерить ожидания.

«Если спросить болельщиков, они скажут, что хотят, чтобы клуб выигрывал лигу каждый год в течение следующих 20 лет, как это было раньше... В современном футболе это почти невозможно, учитывая, что у многих других клубов есть много хороших игроков. Это сложно.

Очевидно, они хотят вернуться к тому, чтобы быть стабильным топ-клубом, но даже если говорить о текущем состоянии: они выиграли Кубок Англии и Кубок лиги в предыдущих двух сезонах, и это то, чем любой другой клуб гордился бы.

Кроме того, есть еще такие факторы, как размер клуба, имидж, атмосфера в «Юнайтед », – как будто этого недостаточно. Надеюсь, это изменится. Даже Кубок лиги – это мелочь, но сейчас является чем-то важным», – сказал бывший хавбек «МЮ».