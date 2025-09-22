  • Спортс
  На фаната «МЮ» напали во время игры с «Челси», схватив за волосы. Ранее болельщик обещал не стричься, пока команда не победит 5 раз подряд
9

На фаната «МЮ» напали во время игры с «Челси», схватив за волосы. Ранее болельщик обещал не стричься, пока команда не победит 5 раз подряд

На фаната «Манчестер Юнайтед» напали во время игры с «Челси» в АПЛ.

Чуть менее года назад Фрэнк Айлетт, имеющий 369 тысяч подписчиков в соцсетях, пообещал не стричься, пока «МЮ» не одержит пять побед подряд.

Сейчас он носит прическу афро, а также участвует в подкастах и радиоинтервью.

На матче пятого тура английской Премьер-лиги неизвестный мужчина схватил его за волосы и толкал на землю, пока не вмешались зрители, находившиеся рядом.

«Честно говоря, все это было немного странно. Я стараюсь думать о хорошем и надеяться, что это просто единичный случай.

Сначала я думал, что он просто шутит, но потом он начал дергать меня за волосы и называть «привлекающей внимание тварью».

Я всю жизнь болею за «МЮ» и всегда буду поддерживать позитив среди фанатов в это непростое время», – сказал болельщик «Манчестер Юнайтед» Фрэнк Айлетт.

«Что это за аргентинский мудак? Кто эта жадная до денег шлюха? Это Гарначо – у него нет мозгов и больше не будет трофеев». Фанаты «МЮ» скандировали кричалку про вингера на игре с «Челси»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Manchester Evening News
