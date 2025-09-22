  • Спортс
  • Челестини про 3:1 с «Сочи»: «ЦСКА не хватало идей, сложный матч. Во 2-м тайме мы доминировали, но без энергии, ничего не получалось. Два пенальти привели к важнейшим 3 очкам»
43

Челестини про 3:1 с «Сочи»: «ЦСКА не хватало идей, сложный матч. Во 2-м тайме мы доминировали, но без энергии, ничего не получалось. Два пенальти привели к важнейшим 3 очкам»

Фабио Челестини высказался о победе над «Сочи» (3:1) в Мир РПЛ.

– Был очень сложный матч, нам не хватало энергии, не хватало идей. «Сочи» – очень организованная команда, она очень хорошо оборонялась, играла.

В первом тайме у нас не было контроля, у нас был ужасный контроль, несмотря на три момента. Три момента Ивана Облякова были сродни пенальти. Во втором тайме мы доминировали, но делали это без энергии, без идей, ничего у нас не получалось. Конечно, два назначенных пенальти привели к тому, что мы взяли важнейшие три очка, мы продолжаем быть вторыми.

– Не может не радовать, что на поле лидируют российские молодые игроки. Тот же Матвей Кисляк.

– Я выбираю команду не по тому, что там у них что‑то в паспорте написано, или по возрасту. Я выбираю тех, кто заслуживает. Нужно признать, что русские ребята, или Артем Шуманский, который белорус, или Артем Бандикян из Армении являются основными действующими лицами. Не из‑за особого отношения, а потому, что они хорошо работают. Они действительно доминируют, но по праву попадают в состав, – сказал главный тренер ЦСКА.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
