ЦСКА победил впервые за 4 матча. Дальше – «Балтика», «Спартак» и две игры с «Локомотивом»
ЦСКА прервал серию неудачных матчей.
Команда тренера Фабио Челестини обыграла «Сочи» (3:1) в 9-м туре Мир РПЛ.
Армейцам не удавалось победить на протяжении трех матчей чемпионата и FONBET Кубка России: они уступили «Балтике» по пенальти, проиграли «Ростову» и разделили очки с «Краснодаром».
Далее ЦСКА вновь сыграет с «Балтикой» (28 сентября), дважды встретится с «Локомотивом» (1 и 18 октября) и примет «Спартак» (5 октября).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
