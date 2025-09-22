ЦСКА победил впервые за 4 матча. Дальше – «Балтика», «Спартак» и две игры с «Локомотивом»

ЦСКА прервал серию неудачных матчей.

Команда тренера Фабио Челестини обыграла «Сочи » (3:1) в 9-м туре Мир РПЛ .

Армейцам не удавалось победить на протяжении трех матчей чемпионата и FONBET Кубка России: они уступили «Балтике» по пенальти, проиграли «Ростову» и разделили очки с «Краснодаром».

Далее ЦСКА вновь сыграет с «Балтикой» (28 сентября), дважды встретится с «Локомотивом» (1 и 18 октября) и примет «Спартак» (5 октября).