Осинькин о пенальти за руку Солдатенкова: «Я не понимаю этого. Сложно, когда такие моменты так трактуются, они переворачивают игру, все старания ребят. Это ключевой момент встречи»

Игорь Осинькин огорчен судейством матча «Сочи» – ЦСКА (1:3).

Игру 9-го тура Мир РПЛ обслуживала бригада арбитров под руководством Алексея Сухого.

«Хотел бы поблагодарить ребят за игру, за старание, за то что, проигрывая, мы вернулись в игру. Стали создавать моменты – и достаточно много.

Конечно, хотелось бы, чтобы у своих ворот не допускали такое количество подходов, но у своих ворот мы мало что позволили сопернику. Если не считать вот этих двух пенальти и несчастного случая на 96‑й минуте.

Первый пенальти я не понимаю. Я подошел к судье и спросил. Он сказал, что мяч после рикошета от ноги летел в ворота. Но сейчас посмотрел – мяч летит вверх, у нас сегодня ворота внизу были.

Конечно, очень сложно, когда такие моменты так трактуются. Мы уже… Не знаю, очень сложно. Просто они переворачивают игру, переворачивают все старания ребят. Не хочется сейчас жаловаться, но это все‑таки самый ключевой момент встречи», – сказал главный тренер «Сочи ».