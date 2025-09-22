«Комо» отдаст доходы от игры с «Сассуоло» на помощь пострадавшим от наводнения, сообщил Фабрегас: «Ущерб от выхода озера из берегов разбивает мне сердце. Для меня Комо больше, чем город»

«Комо» поддержит местных жителей на фоне наводнения.

Северные регионы Италии пострадали от сильных ливней, приведших к затоплению, а в провинции Комо в районе одноименного озера также зафиксированы оползни.

Главный тренер местного футбольного клуба Франсеск Фабрегас сообщил, что доходы от ближайшего матча команды будут направлены на помощь пострадавшим.

«Сегодня мои мысли с всеми жителями Комо. Видеть, как наше прекрасное озеро вышло из берегов, видеть, какой ущерб это нанесло, – это разбивает мне сердце. Комо для меня больше, чем просто город, это мой дом, моя семья, мое сообщество.

Всех пострадавших людей, семьи и предприятия прошу помнить, что вы не одиноки. Мы с вами, и я верю в силу и единство этого города. Вместе мы преодолеем все это и увидим, как Комо снова засияет.

Клуб пожертвует все доходы от матча Кубка Италии против «Сассуоло », запланированного на среду, 24 сентября, для поддержки местного сообщества в это трудное время», – написал испанец.