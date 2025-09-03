  • Спортс
  • Глава Серии А Симонелли о матче «Милан» – «Комо» в Австралии: «Есть возражения, но это лишь 1 из 380 игр. Мы обязаны повышать узнаваемость продукта в странах, где он пользуется спросом»
43

Глава Серии А Симонелли о матче «Милан» – «Комо» в Австралии: «Есть возражения, но это лишь 1 из 380 игр. Мы обязаны повышать узнаваемость продукта в странах, где он пользуется спросом»

Президент Серии А рассчитывает на проведение игры «Милан» – «Комо» в Австралии.

«Я сохраняю умеренно позитивный настрой, несмотря на некоторые возражения по этому поводу. Пока никаких подвижек нет, мы все еще ждем одобрения со стороны УЕФА, которое, надеемся, мы получим к концу месяца.

Речь идет об одном матче из 380. Я понимаю, что это непростая поездка, хотя также знаю, что некоторые болельщики все равно воспользуются ею, чтобы посетить новый континент.

У итальянского футбола большая база фанатов, и мы, как руководство лиги, обязаны повышать узнаваемость продукта в странах, в которых он пользуется спросом», – сказал Эцио Симонелли.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Corriere dello Sport
logoМилан
logoКомо
logoУЕФА
logoсерия А Италия
