Глава Серии А Симонелли о матче «Милан» – «Комо» в Австралии: «Есть возражения, но это лишь 1 из 380 игр. Мы обязаны повышать узнаваемость продукта в странах, где он пользуется спросом»

Президент Серии А рассчитывает на проведение игры «Милан» – «Комо» в Австралии.

«Я сохраняю умеренно позитивный настрой, несмотря на некоторые возражения по этому поводу. Пока никаких подвижек нет, мы все еще ждем одобрения со стороны УЕФА , которое, надеемся, мы получим к концу месяца.

Речь идет об одном матче из 380. Я понимаю, что это непростая поездка, хотя также знаю, что некоторые болельщики все равно воспользуются ею, чтобы посетить новый континент.

У итальянского футбола большая база фанатов, и мы, как руководство лиги, обязаны повышать узнаваемость продукта в странах, в которых он пользуется спросом», – сказал Эцио Симонелли.