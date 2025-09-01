«Комо» подтвердил расторжение контракта с Алли: «Деле заинтересован в том, чтобы иметь регулярную игровую практику, но не входил в планы клуба. Стороны сочли правильным расстаться»
Деле Алли покинул «Комо».
Итальянский клуб официально объявил о расторжении контракта с 29-летним полузащитником.
«Деле заинтересован в том, чтобы иметь регулярную игровую практику, и, поскольку он не входил в ближайшие планы клуба, обе стороны сочли правильным расстаться до закрытия трансферного окна.
Клуб благодарит Деле за время, проведенное в «Комо», и желает ему всего наилучшего в будущем», – говорится в пресс-релизе.
Напомним, англичанин дебютировал за «Комо» в марте этого года. Он вышел на замену 81-й минуте матча с «Миланом» и получил красную карточку на 90-й. С тех пор он на поле не появлялся.
Таким образом, у Алли всего одна игра за два с половиной года.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Комо»
