Аморим про возвращение Моуринью в «Бенфику»: «Он лучший португальский тренер, и это не изменится. Всем в Португалии будет очень весело»

Рубен Аморим отметил значимость Жозе Моуринью для португальского футбола .

«Он лучший португальский тренер, и это не изменится. Думаю, всем в Португалии будет очень весело, мы получим удовольствие», – отметил главный тренер «Манчестер Юнайтед », говоря о возвращении Моуринью в «Бенфику».

Обсуждая свое положение, Аморим подтвердил, что не собирается уходить.

«Все так, как есть, посмотрим, что будет дальше. Я сосредоточен только на «Манчестере», это мой единственный клуб», – сказал тренер.