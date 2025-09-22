Аморим про возвращение Моуринью в «Бенфику»: «Он лучший португальский тренер, и это не изменится. Всем в Португалии будет очень весело»
Рубен Аморим отметил значимость Жозе Моуринью для португальского футбола .
«Он лучший португальский тренер, и это не изменится. Думаю, всем в Португалии будет очень весело, мы получим удовольствие», – отметил главный тренер «Манчестер Юнайтед», говоря о возвращении Моуринью в «Бенфику».
Обсуждая свое положение, Аморим подтвердил, что не собирается уходить.
«Все так, как есть, посмотрим, что будет дальше. Я сосредоточен только на «Манчестере», это мой единственный клуб», – сказал тренер.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?23655 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Manchester Evening News
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости