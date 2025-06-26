Эриксен об «МЮ»: «Я доказал, что я футболист, а не просто парень, у которого был сердечный приступ. Даже в самые мрачные времена можно изменить ситуацию к лучшему – с клубом будет то же самое»
Полузащитник сборной Дании покинул «МЮ» в связи с истечением срока контракта после трех сезонов в клубе.
«Думаю, я доказал, что я футболист, а не просто парень, у которого был сердечный приступ. Я футболист, и я действительно горжусь этим. Тем, что доказал, что в тяжелые времена можно изменить ситуацию к лучшему.
Я бы сказал, что даже в самые мрачные времена рано или поздно будет что-то хорошее, и с этим клубом будет то же самое. Время многое исправит, и тогда мы вернемся и придем в норму.
У меня осталось много хороших воспоминаний, особенных матчей, особенных людей, с которыми я познакомился. Два трофея и несколько финалов. Я действительно наслаждался проведенным здесь временем и хочу выразить огромную благодарность клубу, болельщикам и товарищам по команде. С самого первого дня мы с семьей чувствовали себя как дома, и это место будет для меня особенным», – сказал Эриксен в интервью пресс-службе «МЮ».