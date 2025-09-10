Фото
6

Эриксен перешел в «Вольфсбург» свободным агентом. Контракт – до 2027 года

Кристиан Эриксен стал игроком «Вольфсбурга».

Немецкий клуб объявил о подписании 33-летнего полузащитника на правах свободного агента. Контракт с Эриксеном рассчитан до 2027 года.

Эриксен покинул «МЮ» в связи с истечением контракта минувшим летом. В прошлом сезоне АПЛ датчанин забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 23 матчах. Его подробная статистика – здесь.

Фото: vfl-wolfsburg.de

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?30173 голоса
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Вольфсбурга»
logoбундеслига Германия
logoКристиан Эриксен
logoВольфсбург
трансферы
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Дании по футболу
logoМанчестер Юнайтед
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Канчельскис за назначение Мостового в «Спартак»: «Я уже давно это говорю! Он спартаковец, имеет опыт»
1930 минут назад
Симеоне больше всего нравится игра «Барсы»: «Атлетико» не может играть так, у игроков другие характеристики»
1551 минуту назад
Любительские ПСК, «Фанком» и «Кристалл-МЭЗТ» вышли в 4-й раунд Пути регионов Кубка, выбив профессиональные клубы. Дальше – «Урал», «Уфа» и «Торпедо» соответственно
34сегодня, 18:40
Kick It Out об отсутствии в АПЛ тренеров из числа расовых и этнических меньшинств после отставки Нуну: «Проблема существует уже более 10 лет. Нельзя терять еще одно поколение»
52сегодня, 18:38
«Зенит» не купит Рикелме из-за высоких запросов «Палмейраса». Петербуржцы попытаются подписать 18-летнего вингера зимой (ESPN)
16сегодня, 18:20
Большой апдейт в «Невидимке»: переходите в телеграм, играйте в новый режим «Страйк» и боритесь за призы!
сегодня, 18:00Тесты и игры
«Локомотив» не рассчитывает на Мампасси. Клуб не может расторгнуть контракт из-за травмы защитника («СЭ»)
14сегодня, 17:54
Андрей Мостовой об отъезде из РПЛ: «Не стоит переходить в более слабый чемпионат, лишь бы уехать. Ребята не уезжали бы в средние лиги, будь в России еврокубки»
14сегодня, 17:51
Фаната «Овьедо» задержали за обезьянье уханье в адрес Мбаппе на матче с «Реалом». Ему грозит до трех лет тюрьмы
40сегодня, 17:40
Football Manager 26 выйдет 4 ноября 2025 года
16сегодня, 17:23Игры
Ко всем новостям
Последние новости
Глава CBF о 0:1 с Боливией: «Бразилия играла против судей, полиции и болбоев. Это абсурд, такого отношения при игре на высоте 4000 метров не должно быть»
310 минут назад
Ассоциация болельщиков Франции выступила против матчей за границей: «Это растворит французский футбол в котле глобализации. Одобрение будет против воли миллионов европейцев»
13 минут назад
Челестини подтвердил телефонный разговор с Мусаевым о конфликте: «Поговорили, у нас все нормально»
541 минуту назад
«Локо» обратился в ЭСК по отмене гола Комличенко «Крыльям» и пенальти на 94-й минуте. Самарцы попросили рассмотреть неудаление Бакаева
1151 минуту назад
«Барса» пригласила Хасбика и других знаменитостей посетить первый матч клуба на обновленном «Камп Ноу»
8сегодня, 18:37
Вадим Раков: «По технике хотелось быть как Неймар, по удару и менталитету – как Роналду. У Криштиану нет негативных черт, мне кажется»
5сегодня, 18:04
Петржела поддержал ужесточение лимита: «Это поможет футболу и сборной. В России много талантливой молодежи, тренерам нужно доверять ей»
2сегодня, 17:37
Губерниев о Карпине: «Если будет так же вести тачку с кирпичами, то не доработает в «Динамо» до конца сезона. Карающий меч над ним висит»
12сегодня, 17:26
Каррагер о Санчо: «Не уверен, что у него такие уж большие способности. Неплохой игрок, но я просто не знаю, в чем его фишка»
7сегодня, 17:13
Силкин о драке Смолова: «Наступил на грабли Кокорина и Мамаева – не понимаю, зачем он сделал это под конец карьеры. На сложные моменты нужно реагировать правильно»
6сегодня, 16:50