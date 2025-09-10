Эриксен перешел в «Вольфсбург» свободным агентом. Контракт – до 2027 года
Кристиан Эриксен стал игроком «Вольфсбурга».
Немецкий клуб объявил о подписании 33-летнего полузащитника на правах свободного агента. Контракт с Эриксеном рассчитан до 2027 года.
Эриксен покинул «МЮ» в связи с истечением контракта минувшим летом. В прошлом сезоне АПЛ датчанин забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 23 матчах. Его подробная статистика – здесь.
