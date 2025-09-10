Эриксен переходит в «Вольфсбург» свободным агентом
Кристиан Эриксен переходит в «Вольфсбург».
33-летний полузащитник присоединился к немецкому клубу на правах свободного агента, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По окончании прошлого сезона Эриксен покинул «МЮ».
В прошлом сезоне АПЛ датчанин забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 23 матчах. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
