Эриксен переходит в «Вольфсбург» свободным агентом

Кристиан Эриксен переходит в «Вольфсбург».

33-летний полузащитник присоединился к немецкому клубу на правах свободного агента, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

По окончании прошлого сезона Эриксен покинул «МЮ ».

В прошлом сезоне АПЛ датчанин забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 23 матчах. Его подробная статистика – здесь .