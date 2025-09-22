  • Спортс
  • В «Реале» считают, что «Золотой мяч» стал менее престижен после изменений правил вручения (Marca)
В «Реале» считают, что «Золотой мяч» стал менее престижен после изменений правил вручения (Marca)

В «Реале» считают, что «Золотой мяч» утратил свой престиж.

Ранее стало известно, что делегация «Мадрида» пропустит церемонию «Золотого мяча». Клуб продолжает бойкотировать ее после невручения приза Винисиусу в 2024-м.

В «Реале» считают, что изменения, произошедшие в последние годы, снизили престиж и востребованность награды. Кроме того, «Мадрид» скептически относится к награде из-за участия УЕФА, пишет Marca.

Отмечается, что номинированным на награду игрокам и тренерам «Реала» не запрещено ехать на церемонию в Париж, но, скорее всего, никто не поедет.

В 2022 году France Football изменил правила вручения награды: «Золотой мяч» стали вручать не за достижения в течение календарного года, а за сезон. Также изменилось жюри награды: теперь в него входят по одному журналисту из стран топ-100 рейтинга ФИФА. С 2024-го УЕФА стал одним из организаторов «Золотого мяча».

Перес уверен, что половина Испании ненавидит «Реал». У главы «Мадрида» менталитет «осажденной крепости» – это влияет на контент клубного ТВ (The Athletic)

Так Винисиуса прокатили с «Золотым мячом». Как все было на самом деле

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?18085 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
