В «Реале» считают, что «Золотой мяч» стал менее престижен после изменений правил вручения (Marca)

В «Реале» считают, что «Золотой мяч» утратил свой престиж.

Ранее стало известно, что делегация «Мадрида» пропустит церемонию «Золотого мяча». Клуб продолжает бойкотировать ее после невручения приза Винисиусу в 2024-м.

В «Реале» считают, что изменения, произошедшие в последние годы, снизили престиж и востребованность награды. Кроме того, «Мадрид» скептически относится к награде из-за участия УЕФА , пишет Marca.

Отмечается, что номинированным на награду игрокам и тренерам «Реала» не запрещено ехать на церемонию в Париж, но, скорее всего, никто не поедет.

В 2022 году France Football изменил правила вручения награды: «Золотой мяч » стали вручать не за достижения в течение календарного года, а за сезон. Также изменилось жюри награды: теперь в него входят по одному журналисту из стран топ-100 рейтинга ФИФА. С 2024-го УЕФА стал одним из организаторов «Золотого мяча».

Перес уверен, что половина Испании ненавидит «Реал». У главы «Мадрида» менталитет «осажденной крепости» – это влияет на контент клубного ТВ (The Athletic)

Так Винисиуса прокатили с «Золотым мячом». Как все было на самом деле