  • Ямаль, Рафинья, Флик и другие члены делегации «Барсы» прибыли в Париж на церемонию «Золотого мяча». Лапорта заявил: «Это вопрос уважения к футболу и номинантам»
Ямаль, Рафинья, Флик и другие члены делегации «Барсы» прибыли в Париж на церемонию «Золотого мяча». Лапорта заявил: «Это вопрос уважения к футболу и номинантам»

«Барселона» прибыла в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча».

Среди прочих в делегацию вошли Ламин Ямаль и Рафинья, претендующие на главный приз, Пау Кубарси, номинированный на приз лучшем молодому игроку, Ханси Флик, попавший в номинацию «Лучший тренер», и президент клуба Жоан Лапорта.

После прибытия Лапорта пообщался с журналистами.

«Для меня большая честь быть здесь сегодня. Это вопрос уважения к футболу и номинантам», – сказал глава «Барселоны».

«Золотой мяч»-2025. Сегодня церемония вручения, Дембеле, Ямаль, Мбаппе, Салах, Рафинья, Холанд, Кейн, Доннарумма – в числе претендентов на приз лучшему футболисту мира

«Реал» пропустит «Золотой мяч». Клуб продолжает бойкотировать церемонию после невручения приза Винисиусу в 2024-м

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?18003 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница «Барселоны» в X
