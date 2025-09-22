Ямаль, Рафинья, Флик и другие члены делегации «Барсы» прибыли в Париж на церемонию «Золотого мяча». Лапорта заявил: «Это вопрос уважения к футболу и номинантам»
«Барселона» прибыла в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча».
Среди прочих в делегацию вошли Ламин Ямаль и Рафинья, претендующие на главный приз, Пау Кубарси, номинированный на приз лучшем молодому игроку, Ханси Флик, попавший в номинацию «Лучший тренер», и президент клуба Жоан Лапорта.
После прибытия Лапорта пообщался с журналистами.
«Для меня большая честь быть здесь сегодня. Это вопрос уважения к футболу и номинантам», – сказал глава «Барселоны».
