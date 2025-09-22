Алонсо о «Золотом мяче»: «Это не мое – я не вхожу в жюри, мне не нужно голосовать. Не особо задумывался об этом»
Хаби Алонсо не испытывает большего интереса к вручению «Золотого мяча».
Ранее сообщалось, что на сегодняшней церемонии вручения приза от France Football не будет представителей «Реала».
– Если бы [Усман] Дембеле не выиграл «Золотой мяч»… Это стало бы сюрпризом?
– Посмотрим, что будет. Я много смотрю футбол, но это не мое: я не вхожу в жюри, мне не нужно голосовать.
Посмотрим, кто победит, после церемонии, но… Пока я не особо задумывался об этом, только о «Леванте», – сказал главный тренер «Мадрида» на пресс-конференции.
Завтра мадридцы сыграют с валенсийцами в матче 6-го тура Ла Лиги.
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
