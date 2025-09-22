Алонсо о «Золотом мяче»: «Это не мое – я не вхожу в жюри, мне не нужно голосовать. Не особо задумывался об этом»

Хаби Алонсо не испытывает большего интереса к вручению «Золотого мяча».

Ранее сообщалось , что на сегодняшней церемонии вручения приза от France Football не будет представителей «Реала ».

– Если бы [Усман] Дембеле не выиграл «Золотой мяч»… Это стало бы сюрпризом?

– Посмотрим, что будет. Я много смотрю футбол, но это не мое: я не вхожу в жюри, мне не нужно голосовать.

Посмотрим, кто победит, после церемонии, но… Пока я не особо задумывался об этом, только о «Леванте », – сказал главный тренер «Мадрида» на пресс-конференции.

Завтра мадридцы сыграют с валенсийцами в матче 6-го тура Ла Лиги .

«Золотой мяч»-2025. Сегодня церемония вручения, Дембеле, Ямаль, Мбаппе, Салах, Рафинья, Холанд, Кейн, Доннарумма – в числе претендентов на приз лучшему футболисту мира