  • Алонсо о «Золотом мяче»: «Это не мое – я не вхожу в жюри, мне не нужно голосовать. Не особо задумывался об этом»
1

Алонсо о «Золотом мяче»: «Это не мое – я не вхожу в жюри, мне не нужно голосовать. Не особо задумывался об этом»

Хаби Алонсо не испытывает большего интереса к вручению «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что на сегодняшней церемонии вручения приза от France Football не будет представителей «Реала». 

– Если бы [Усман] Дембеле не выиграл «Золотой мяч»… Это стало бы сюрпризом?

– Посмотрим, что будет. Я много смотрю футбол, но это не мое: я не вхожу в жюри, мне не нужно голосовать.

Посмотрим, кто победит, после церемонии, но… Пока я не особо задумывался об этом, только о «Леванте», – сказал главный тренер «Мадрида» на пресс-конференции.

Завтра мадридцы сыграют с валенсийцами в матче 6-го тура Ла Лиги.

«Золотой мяч»-2025. Сегодня церемония вручения, Дембеле, Ямаль, Мбаппе, Салах, Рафинья, Холанд, Кейн, Доннарумма – в числе претендентов на приз лучшему футболисту мира

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?10752 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
logoЗолотой мяч
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoПСЖ
logoЛеванте
logoХаби Алонсо
logoУсман Дембеле
logoлига 1 Франция
