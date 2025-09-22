Кин о жалобах Пепа на календарь: «Ман Сити» же не из России или Польши прилетел. Сейчас сентябрь, и у вас было два домашних матча перед «Арсеналом»

Рой Кин призвал Пепа Гвардиолу перестать жаловаться на календарь «Ман Сити».

После ничьей с «Арсеналом» (1:1) в 5-м туре АПЛ, тренер сказал : «У нас накопилась усталость. Если вы хотите сказать, что сейчас я жалуюсь на расписание, ладно».

«Сейчас сентябрь, и у них было два подряд домашних матча перед «Арсеналом ». Игра с «Манчестер Юнайтед» была достаточно комфортной, а у «Наполи » удалили игрока минуте на 20-й.

Вы же не прилетели из России или Польши с тяжелого выездного матча. Да, мы все знаем, как сложно быть футболистом и сохранять силы, играя по два-три матча в неделю.

Давайте посмотрим на их скамейку запасных. Я уверен, что другие тренеры в АПЛ, глядя на нее, думают: «Пеп, и ты думаешь, что у тебя проблемы с календарем и нехваткой состава? Боже мой».

Мне совсем не понравилась его позиция», – сказал бывший капитан «Манчестер Юнайтед » Рой Кин .

Гвардиола после 1:1 с «Арсеналом»: «Не имеющим привилегии жить в Лондоне людям с северо-запада нужно 4-5 часов, чтобы добраться туда. Это только прибавляет усталости!»