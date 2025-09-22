  • Спортс
  • Кин о жалобах Пепа на календарь: «Ман Сити» же не из России или Польши прилетел. Сейчас сентябрь, и у вас было два домашних матча перед «Арсеналом»
Кин о жалобах Пепа на календарь: «Ман Сити» же не из России или Польши прилетел. Сейчас сентябрь, и у вас было два домашних матча перед «Арсеналом»

Рой Кин призвал Пепа Гвардиолу перестать жаловаться на календарь «Ман Сити».

После ничьей с «Арсеналом» (1:1) в 5-м туре АПЛ, тренер сказал: «У нас накопилась усталость. Если вы хотите сказать, что сейчас я жалуюсь на расписание, ладно».

«Сейчас сентябрь, и у них было два подряд домашних матча перед «Арсеналом». Игра с «Манчестер Юнайтед» была достаточно комфортной, а у «Наполи» удалили игрока минуте на 20-й.

Вы же не прилетели из России или Польши с тяжелого выездного матча. Да, мы все знаем, как сложно быть футболистом и сохранять силы, играя по два-три матча в неделю.

Давайте посмотрим на их скамейку запасных. Я уверен, что другие тренеры в АПЛ, глядя на нее, думают: «Пеп, и ты думаешь, что у тебя проблемы с календарем и нехваткой состава? Боже мой».

Мне совсем не понравилась его позиция», – сказал бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин.

Гвардиола после 1:1 с «Арсеналом»: «Не имеющим привилегии жить в Лондоне людям с северо-запада нужно 4-5 часов, чтобы добраться туда. Это только прибавляет усталости!»

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?14358 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sky Sports
