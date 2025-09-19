Гвардиола о Родри: «В среду он чувствовал дискомфорт, но сказал: «Против «Наполи» я буду в порядке», и сыграл просто потрясающе. С ним на поле «Сити» чувствует себя увереннее»

Пеп Гвардиола высказался об участии Родри в предстоящих матчах «Манчестер Сити».

«Будем смотреть день за днем, но важно то, что он уже сыграл два матча. Например, на тренировке [в среду] он чувствовал себя некомфортно, тренировался не очень хорошо, но сказал: «Нет, завтра [против «Наполи »] я буду в порядке». И он сыграл просто потрясающе.

С ним на поле мы чувствуем себя увереннее. Но, конечно, он пережил серьезную травму, нам нужно быть начеку, и в воскресенье [против «Арсенала »] мы решим по его самочувствию», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».

«Горожане» победили «Наполи» (2:0) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Родри провел на поле 60 минут.

В воскресенье команда Гвардиолы сыграет в гостях с «Арсеналом» в 5-м туре АПЛ.

