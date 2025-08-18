  • Спортс
8

Андрей Канчельскис: «Батраков и Кисляк стоили бы по 50 млн евро, играй мы в ЛЧ и ЛЕ. Они даже без еврокубковой практики неплохо прогрессируют»

Андрей Канчельскис высказался о трансферной стоимости футболистов.

«Сейчас все футболисты стоят каких-то космических денег. За молодежь, не игравшую почти в футбол на взрослом уровне, дают по 30–40 млн евро. Но таков рынок.

За наших футболистов дают значительно меньше, чем за европейцев из-за изоляции РПЛ и отсутствия еврокубков. Играй мы в еврокубках, Батраков и Кисляк стоили бы по 50 млн евро. И, скорее всего, их бы уже кто-нибудь купил.

Эти футболисты очень неплохо прогрессируют, даже не имея еврокубковой практики. Если бы Батраков и Кисляк играли в Лиге Европы или Лиге чемпионов, то были бы еще сильнее», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Батраков – самый дорогой игрок РПЛ, CIES оценил хавбека «Локо» в 38-44 млн евро. Энрике за 32-37 млн – самый дорогой в «Зените», Кисляк за 28-33 – в ЦСКА, Угальде за 19-22 млн – в «Спартаке»
10015 августа, 19:51
Алаев об ужесточении лимита: «Вопрос в компетенции минспорта, РПЛ готова делиться наработками. Средний возраст россиян сейчас ниже, чем при более жестких ограничениях»
5414 августа, 09:52
