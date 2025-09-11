Мбаппе о Дембеле и Хакими среди претендентов на «Золотой мяч»: «Не могу выбрать между двумя друзьями – главное, что их выступления отметили. Я не могу выиграть в этом году»

Килиан Мбаппе считает, что не выиграет «Золотой мяч» в этом году.

– Представим, что вам дали право голосовать за «Золотой мяч». [Среди претендентов] есть ваши друзья Усман Дембеле, Ашраф Хакими... а может быть, вы сами?

– Нет, я не могу победить в этом году. Я не могу выбирать между двумя друзьями. Главное, что их выступления были отмечены. И в том, и в другом случае я был бы очень рад, – сказал нападающий «Реала » и сборной Франции.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Париже 22 сентября.