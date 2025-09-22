Фермин пропустит около трех недель. У хавбека «Барсы» травма мышцы таза

Фермин Лопес может пропустить около трех недель.

Вчера полузащитник «Барселоны» провел 30 минут в матче с «Хетафе » (3:0), выйдя на замену на 60-й минуте игры.

Сегодня «блауграна» сообщила, что у футболиста травма левой подвздошно-поясничной мышцы (мышца внутренней группы мышц таза – Спортс’‘).

Отмечается, что он выбыл примерно на три недели.

Со статистикой 22-летнего испанца можно ознакомиться здесь .