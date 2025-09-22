Фермин пропустит около трех недель. У хавбека «Барсы» травма мышцы таза
Фермин Лопес может пропустить около трех недель.
Вчера полузащитник «Барселоны» провел 30 минут в матче с «Хетафе» (3:0), выйдя на замену на 60-й минуте игры.
Сегодня «блауграна» сообщила, что у футболиста травма левой подвздошно-поясничной мышцы (мышца внутренней группы мышц таза – Спортс’‘).
Отмечается, что он выбыл примерно на три недели.
Со статистикой 22-летнего испанца можно ознакомиться здесь.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?10766 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Барселоны»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости