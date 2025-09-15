Фермин о 6:0 с «Валенсией»: «Барса» на верном пути и должна продолжать в том же духе: двигаться вперед интенсивно и скромно»

Фермин Лопес высказался после разгрома «Валенсии» (6:0) в Ла Лиге.

После 4 туров «Барселона » идет второй в таблице, отставая от «Реала» на 2 очка.

«Начало матча было тяжелым. Итоговый счет отражает тот уровень, на котором мы находимся.

Посыл тот же, что и в прошлом сезоне: двигаться вперед интенсивно и скромно. Мы на верном пути и должны продолжать в том же духе», – сказал хавбек «Барселоны», сделавший дубль в этой игре.