Фермин о 6:0 с «Валенсией»: «Барса» на верном пути и должна продолжать в том же духе: двигаться вперед интенсивно и скромно»
Фермин Лопес высказался после разгрома «Валенсии» (6:0) в Ла Лиге.
После 4 туров «Барселона» идет второй в таблице, отставая от «Реала» на 2 очка.
«Начало матча было тяжелым. Итоговый счет отражает тот уровень, на котором мы находимся.
Посыл тот же, что и в прошлом сезоне: двигаться вперед интенсивно и скромно. Мы на верном пути и должны продолжать в том же духе», – сказал хавбек «Барселоны», сделавший дубль в этой игре.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
