Фермин жестом показал фанатам «Барсы», что остается в клубе, и поцеловал эмблему после гола в игре с «Валенсией». Летом хавбеком интересовался «Челси»

Фермин Лопес отправил послание фанатам «Барсы» после гола.

Полузащитник сине-гранатовых открыл счет на 29-й минуте игры с «Валенсией» в 4-м туре Ла Лиги (4:0, второй тайм). На 56-й он сделал дубль.

Празднуя первый мяч, Фермин показал жест в сторону болельщиков, означающий «я все еще здесь, я остаюсь», и поцеловал эмблему.

Испанцем активно интересовался «Челси » в минувшее трансферное окно.