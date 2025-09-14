Фермин жестом показал фанатам «Барсы», что остается в клубе, и поцеловал эмблему после гола в игре с «Валенсией». Летом хавбеком интересовался «Челси»
Фермин Лопес отправил послание фанатам «Барсы» после гола.
Полузащитник сине-гранатовых открыл счет на 29-й минуте игры с «Валенсией» в 4-м туре Ла Лиги (4:0, второй тайм). На 56-й он сделал дубль.
Празднуя первый мяч, Фермин показал жест в сторону болельщиков, означающий «я все еще здесь, я остаюсь», и поцеловал эмблему.
Испанцем активно интересовался «Челси» в минувшее трансферное окно.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
