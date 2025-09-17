Доннарумма об игре ногами: «Гвардиола может мне помочь, мы добьемся успеха. Нужно уметь читать ситуацию – иногда можно форсировать игру, а порой лучше просто нанести дальний удар»
Джанлуиджи Доннарумма уверен, что Пеп Гвардиола поможет ему в игре ногами.
«Я всегда стараюсь совершенствоваться. Теперь я работаю с этим тренером – одним из лучших в понимании таких ситуаций! Так что он определенно может мне очень помочь. Мы можем многое сделать вместе, и я уверен, что мы добьемся большого успеха.
Конечно, нужно чувствовать опасность – в трудный момент нужно уметь читать определенные ситуации и моменты в матче. Бывают моменты, когда можно сыграть, форсировать игру, а бывают моменты, когда лучше просто нанести дальний удар и избежать опасных ситуаций!
Поэтому нужно хорошо уметь читать ситуацию. И когда можешь сыграть [ногами] – играй, а когда не можешь – не играй!» – сказал голкипер «Манчестер Сити».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер City Xtra
