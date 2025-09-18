Бернарду о Доннарумме: «Джиджо чем-то напоминает Куртуа – высокий, крупный. Ему 26, но он уже долго играет на высочайшем уровне»

Родри и Бернарду Силва оценили дебют Джанлуиджи Доннаруммы за «Ман Сити».

Итальянский голкипер дебютировал за «горожан» в матче против «Манчестер Юнайтед» (3:0) в рамках 4-го тура АПЛ . В этой игре Доннарумма сделал два сэйва.

«Мне показалось, что им [«Манчестер Юнайтед»] нужно было отправить мяч в [верхний] угол, чтобы забить ему!» – сказал Родри в интервью Stadium Astro.

Бернарду Силва отметил сходство Доннаруммы с Тибо Куртуа.

«Джиджо немного напоминает Куртуа. Высокий, крупный парень. Он все еще молод, ему 26, но он уже очень долго играет на высочайшем уровне.

В первой игре за новый клуб всегда чувствуешь себя... Но было видно, что ему комфортно, здорово иметь сзади такого вратаря», – сказал полузащитник «Манчестер Сити ».