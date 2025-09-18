Бернарду о Доннарумме: «Джиджо чем-то напоминает Куртуа – высокий, крупный. Ему 26, но он уже долго играет на высочайшем уровне»
Родри и Бернарду Силва оценили дебют Джанлуиджи Доннаруммы за «Ман Сити».
Итальянский голкипер дебютировал за «горожан» в матче против «Манчестер Юнайтед» (3:0) в рамках 4-го тура АПЛ. В этой игре Доннарумма сделал два сэйва.
«Мне показалось, что им [«Манчестер Юнайтед»] нужно было отправить мяч в [верхний] угол, чтобы забить ему!» – сказал Родри в интервью Stadium Astro.
Бернарду Силва отметил сходство Доннаруммы с Тибо Куртуа.
«Джиджо немного напоминает Куртуа. Высокий, крупный парень. Он все еще молод, ему 26, но он уже очень долго играет на высочайшем уровне.
В первой игре за новый клуб всегда чувствуешь себя... Но было видно, что ему комфортно, здорово иметь сзади такого вратаря», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: City Xtra
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости