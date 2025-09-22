  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дембеле посетит церемонию вручения «Золотого мяча», Энрике не будет. Делегация парижан сократилась до 40 человек из-за переноса матча с «Марселем»
10

Дембеле посетит церемонию вручения «Золотого мяча», Энрике не будет. Делегация парижан сократилась до 40 человек из-за переноса матча с «Марселем»

Перенос матча с «Марселем» изменил планы «ПСЖ» на «Золотой мяч».

Встреча 5-го тура Лиги 1, которая должна была состояться в воскресенье на «Велодроме», перенесена из-за плохих погодных условий. Матч состоится сегодня, 22 сентября, в 21:00 по московскому времени – во время церемонии вручения «Золотого мяча».

По данным L’Équipe, от «ПСЖ» на церемонию приедет около 40 человек – на 20 меньше, чем планировалось до переноса матча. Тренер парижан Луис Энрике точно пропустит мероприятие, о чем он сообщил заранее.

На данный момент неизвестно, будет ли присутствовать на церемонии президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.

Из игроков «ПСЖ» точно будут присутствовать Усман ДембелеДезире Дуэ и Жоау Невеш. Все они будут в сопровождении близких.

Ожидается, что вместе с Дембеле на церемонии будут его семья, агент Мусса Сиссоко и некоторые друзья. Изначально планировалось, что Дембеле будут сопровождать около 30 человек, но не все смогут присутствовать непосредственно на церемонии.

«Золотой мяч»-2025. Сегодня церемония вручения, Дембеле, Ямаль, Мбаппе, Салах, Рафинья, Холанд, Кейн, Доннарумма – в числе претендентов на приз лучшему футболисту мира

Дембеле прожигал жизнь в «Барсе»: уплетал фастфуд, бесконечно опаздывал и ночами рубился в видеоигры

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?7947 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?7947 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: L’Équipe
logoЗолотой мяч
logoПСЖ
logoЛуис Энрике
logoДезире Дуэ
logoУсман Дембеле
logoЖоау Невеш
logoлига 1 Франция
logoНассер Аль-Хелайфи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«ПСЖ» предлагал провести матч с «Марселем» днем в понедельник или перенести на декабрь из-за церемонии «Золотого мяча». Соперник «категорически отказался»
6вчера, 16:19
Матч «ПСЖ» с «Марселем» состоится завтра в 21:00 – во время церемонии «Золотого мяча»
24вчера, 15:18
Главные новости
Геннадий Орлов: «Глушенков – сильнейший россиянин в РПЛ. Ставлю его выше Батракова. Какое движение, какой поставленный удар!»
1 минуту назад
Росель предложил судье по делу Негрейры пересмотреть матчи «Барсы»: «Пусть эксперты скажут, в какой игре арбитр нам помог. Доказательства в пользу обвиняемого»
79 минут назад
Генсек РФС о налоге на легионеров в РПЛ: «Дегтярев не пытается быть цербером, он хочет открытого диалога. Мы готовы приветствовать определенные форматы»
416 минут назад
Мостовой о «Золотом мяче»: «С Месси и Роналду нынешние игроки даже рядом не стоят. Отдал бы Рафинье или Салаху»
3729 минут назад
«Реал» пропустит «Золотой мяч». Клуб продолжает бойкотировать церемонию после невручения приза Винисиусу в 2024-м
8347 минут назад
«Золотой мяч»-2025. Сегодня церемония вручения, Дембеле, Ямаль, Мбаппе, Салах, Рафинья, Холанд, Кейн, Доннарумма – в числе претендентов на приз лучшему футболисту мира
11247 минут назад
Чемпион мира-1994 Алдаир: «Пробовал русскую водку – она хорошая, но в Бразилии лучше. В баню пока не ходил, надо заглянуть»
554 минуты назад
Генсек РФС Митрофанов: «Не Израиль нужно отстранять, а незаконное отстранение России снимать. Вмешательство политики в футбол недопустимо»
9сегодня, 10:42
10 бразильцев вышли в старте «Краснодара» и «Зенита» – это рекорд чемпионатов России
67сегодня, 10:07
Трушечкин о комментировании важных игр: «Зритель с огромным нажимом требует отрефлексировать решение судьи, дать ему оценку. Уклонился – неправ»
5сегодня, 10:06
Ко всем новостям
Последние новости
Невилл о Доннарумме: «Настоящий зверь, я люблю мощных вратарей. Райя мне нравится, но я не предпочел бы его Джиджо или Алиссону»
1 минуту назад
Коке о Ла Лиге: «Атлетико» потерял много очков, но до мая еще далеко. Футбол должен вернуть нам должное, мы работаем очень хорошо»
18 минут назад
Экитике о трансфере в «Ливерпуль» за 95 млн евро: «Мне все равно. Цена такая, какая есть. Футбол изменился»
336 минут назад
Лепехин о падении Петрова в штрафной «Зенита»: «Очень похоже, что там был пенальти. На повторе мне так показалось»
637 минут назад
Посол Аргентины в России: «Барко – лучший аргентинец в РПЛ. Я видел, как он играл за «Ривер»
445 минут назад
Экс-форвард «ПСЖ» Оаро о Москве: «Прекрасный город. Она и Париж – одни из лучших мест в мире»
150 минут назад
Мостовой о 2:0 с «Краснодаром»: «Зенит» заслужил победу, у них состав сильнее. Если бы не было лимита, и Дуглас, и другие иностранцы бы играли»
459 минут назад
«Пари НН» не планирует увольнять Шпилевского. Руководство клуба доверяет тренеру (Legalbet)
сегодня, 10:37
Артета о нуле ударов Дьокереша в матче с «Сити»: «Он старается изо всех сил. «Арсенал» должен создавать для него больше моментов, вот и все»
11сегодня, 10:34
Канчельскис об «МЮ»: «Я бы согласился поработать в клубе, но сейчас это невозможно, у них другие ценности. Занимать 11-е место – непозволительно, команда не имеет права так играть!»
5сегодня, 10:31