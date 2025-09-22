Дембеле посетит церемонию вручения «Золотого мяча», Энрике не будет. Делегация парижан сократилась до 40 человек из-за переноса матча с «Марселем»

Перенос матча с «Марселем» изменил планы «ПСЖ» на «Золотой мяч».

Встреча 5-го тура Лиги 1, которая должна была состояться в воскресенье на «Велодроме», перенесена из-за плохих погодных условий. Матч состоится сегодня , 22 сентября, в 21:00 по московскому времени – во время церемонии вручения «Золотого мяча».

По данным L’Équipe, от «ПСЖ » на церемонию приедет около 40 человек – на 20 меньше, чем планировалось до переноса матча. Тренер парижан Луис Энрике точно пропустит мероприятие, о чем он сообщил заранее.

На данный момент неизвестно, будет ли присутствовать на церемонии президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи .

Из игроков «ПСЖ» точно будут присутствовать Усман Дембеле , Дезире Дуэ и Жоау Невеш. Все они будут в сопровождении близких.

Ожидается, что вместе с Дембеле на церемонии будут его семья, агент Мусса Сиссоко и некоторые друзья. Изначально планировалось, что Дембеле будут сопровождать около 30 человек, но не все смогут присутствовать непосредственно на церемонии.

