Дембеле посетит церемонию вручения «Золотого мяча», Энрике не будет. Делегация парижан сократилась до 40 человек из-за переноса матча с «Марселем»
Встреча 5-го тура Лиги 1, которая должна была состояться в воскресенье на «Велодроме», перенесена из-за плохих погодных условий. Матч состоится сегодня, 22 сентября, в 21:00 по московскому времени – во время церемонии вручения «Золотого мяча».
По данным L’Équipe, от «ПСЖ» на церемонию приедет около 40 человек – на 20 меньше, чем планировалось до переноса матча. Тренер парижан Луис Энрике точно пропустит мероприятие, о чем он сообщил заранее.
На данный момент неизвестно, будет ли присутствовать на церемонии президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.
Из игроков «ПСЖ» точно будут присутствовать Усман Дембеле, Дезире Дуэ и Жоау Невеш. Все они будут в сопровождении близких.
Ожидается, что вместе с Дембеле на церемонии будут его семья, агент Мусса Сиссоко и некоторые друзья. Изначально планировалось, что Дембеле будут сопровождать около 30 человек, но не все смогут присутствовать непосредственно на церемонии.
