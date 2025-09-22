Моейс о судействе с «Ливерпулем»: «Не хочу показаться старпером, но если бы они проигрывали 0:2, не уверен, что добавили бы 3 минуты. Некоторые решения показались мне очень странными, мы к этому привыкли»

Дэвид Мойес раскритиковал судейство в матче с «Ливерпулем».

«Красные» дома победили «Эвертон» (2:1) в 5-м туре АПЛ . Райан Гравенберх и Юго Экитике забили на 10-й и 29-й минутах, Идрисса Гуйе сократил отставание гостей на 58-й минуте игры.

Главный арбитр Даррен Инглэнд добавил 3 минуты компенсированного времени ко второму тайму.

«Мы были здесь так много раз, и я не хочу показаться старпером, повторяющим одно и то же, но меня потрясли три минуты в конце второго тайма.

Мы хотели играть быстро. Я видел, как многие команды забивали после быстрых штрафных, но мы ничего не могли сделать быстро, потому что нам постоянно приходилось ждать свистка судьи.

Некоторые решения показались мне очень странными. Мы к этому привыкли, и все это знают. Он никогда не позволял нам быстро начинать игру, когда мы этого хотели. Мне показалось странным, что было всего три минуты [компенсированного времени]. Если бы «Ливерпуль » проигрывал 0:2, не уверен, что были бы добавлены три минуты.

И откуда он взял три минуты и одну в первом тайме? Я никогда о таком не слышал, обычно это четыре или пять минут. Что есть, то есть, и мы двигаемся дальше. Я даже не знал, что он дал мне желтую карточку, для меня это новость», – сказал главный тренер «Эвертона » в интервью TNT Sports.