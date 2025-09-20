Слот о 2:1 с «Эвертоном»: «Игра в 1-м тайме, когда мы были свежи, была невероятна. «Ливерпуль» провел 3 матча за 7 дней, сегодня был ранний старт – это сильно повлияло»

  • Спортс
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу над «Эвертоном».

«Красные» выиграли матч 5-го тура АПЛ со счетом 2:1. 

– Что вам понравилось сегодня?

– Игра в первом тайме. Мы понимали, насколько будет сложно: три игры за семь дней, ранний старт в субботу. Было заметно, как сильно это повлияло. Игра в первом тайме, когда мы были свежи, была невероятна. Во втором тайме – нужно отдать должное «Эвертону», но было видно, что мы [устали].

– Гравенберх становится еще лучше?

– Если я скажу «лучше», это будет означать, что в прошлом сезоне было что улучшать. В случаях с обоими голами мы атаковали через одну и ту же зону, где у нас были игроки с более высокой скоростью, способные действовать в таких ситуациях.

– Испытываете головную боль, выбирая между Экитике и Исаком?

– Никакой головной боли. Эти два игрока очень рады, что у нас есть они оба. Они оба знают, что им будет очень тяжело играть три матча подряд по 90 минут.

Юго 21-22 года (23 – Спортс’’), и он перешел в новую лигу с другим уровнем интенсивности. Есть игроки, которые привыкли к этому – Вирджил [ван Дейк], Райан [Гравенберх], Мо [Салах]. Но новичкам, как вы видите, приходится сложнее.

Алекс еще далеко не готов играть все 90 минут. Мы стараемся давать ему посильное игровое время. Приятно, что вы можете задать мне этот вопрос о любой позиции, – сказал Слот.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: NBC Sports
