  • Тренер Египта Хассан о «Золотом мяче»: «Салах заслуживает этого, учитывая годы его блестящей игры в сильнейшей лиге мира. Не пришло ли время футболу воздать ему должное?»
Тренер Египта Хассан о «Золотом мяче»: «Салах заслуживает этого, учитывая годы его блестящей игры в сильнейшей лиге мира. Не пришло ли время футболу воздать ему должное?»

Главный тренер сборной Египта считает, что Мохаммед Салах заслужил «Золотой мяч».

Хоссам Хассан выложил публикацию в инстаграме, сопроводив ее сгенерированным изображением вингера египетской сборной и «Ливерпуля» с наградой в руках.

Церемония вручения приза лучшему игроку сезона от France Football пройдет сегодня в Париже.

«Учитывая трудности, с которыми он столкнулся на протяжении своей карьеры, он этого заслуживает. Учитывая масштаб преодоленных им испытаний, он этого заслуживает. Учитывая годы его блестящей игры, самобытности и креативности в сильнейшей лиге мира, он этого заслуживает.

Трудно достичь вершины, но настоящая сложность заключается в том, чтобы удержаться на ней. Он достиг вершины и оставался там долгие годы, благодаря прежде всего Богу, а затем своему таланту, трудолюбию и целеустремленности, пока не стал образцом для подражания для всех, кто стремится к успеху.

Не пришло ли время футболу и тем, кто отвечает за выбор победителя, воздать ему должное? Наши молитвы, как и молитвы всех египтян и всех болельщиков Салаха по всему миру, – о том, чтобы Салах выиграл «Золотой мяч» как высшее достижение для великого игрока, которое, возможно, никогда больше не повторится в истории египетского, арабского, африканского и даже мирового футбола», – написал Хассан.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?469 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Хоссама Хассана
logoпремьер-лига Англия
logoЗолотой мяч
logoЛиверпуль
logoМохамед Салах
соцсети
logoСборная Египта по футболу
Хоссам Хассан
религия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
