Тренер Египта Хассан о «Золотом мяче»: «Салах заслуживает этого, учитывая годы его блестящей игры в сильнейшей лиге мира. Не пришло ли время футболу воздать ему должное?»

Главный тренер сборной Египта считает, что Мохаммед Салах заслужил «Золотой мяч».

Хоссам Хассан выложил публикацию в инстаграме, сопроводив ее сгенерированным изображением вингера египетской сборной и «Ливерпуля » с наградой в руках.

Церемония вручения приза лучшему игроку сезона от France Football пройдет сегодня в Париже.

«Учитывая трудности, с которыми он столкнулся на протяжении своей карьеры, он этого заслуживает. Учитывая масштаб преодоленных им испытаний, он этого заслуживает. Учитывая годы его блестящей игры, самобытности и креативности в сильнейшей лиге мира, он этого заслуживает.

Трудно достичь вершины, но настоящая сложность заключается в том, чтобы удержаться на ней. Он достиг вершины и оставался там долгие годы, благодаря прежде всего Богу, а затем своему таланту, трудолюбию и целеустремленности, пока не стал образцом для подражания для всех, кто стремится к успеху.

Не пришло ли время футболу и тем, кто отвечает за выбор победителя, воздать ему должное? Наши молитвы, как и молитвы всех египтян и всех болельщиков Салаха по всему миру, – о том, чтобы Салах выиграл «Золотой мяч » как высшее достижение для великого игрока, которое, возможно, никогда больше не повторится в истории египетского, арабского, африканского и даже мирового футбола», – написал Хассан.